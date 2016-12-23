ЕНД представило список членов партии, которые войдут в состав конституционной комиссии

23.12.2016 15:25 «Единое национальное движение» назвало список членов партии, которые войдут в состав Государственной конституционной комиссии, сообщает «ФронтНьюс».



Информацию по окончательному списку членов комиссии от ЕНД представил Серги Капанадзе.



По его словам, разработчиками новой конституции Грузии должны стать:



1. Георгий Тугуши



2. Отар Кахидзе



3. Зураб Чиаберашвили



4. Хатуна Гогоришвили



5. Серги Капанадзе



6. Саломе Самадашвили



7. Мамука Чиковани



8. Ираклий Абесадзе



«Мы думаем, что эта комиссия должна работать над самыми важными темами, которые действительно нуждаются в изменениях и это, на наш взгляд, несправедливая избирательная система. Поэтому мы призываем власти и другие политические партии и неправительственные организации сделать приоритетной именно работу над этой темой», -сказал Серги Капанадзе.



Согласно постановлению парламента, в Государственной конституционной комиссии парламентскую и непарламентскую оппозицию будут представлять 13 человек, а правящую партию — 23.



Кроме того, в состав комиссии должны войти члены неправительственных организаций, эксперты, председатели Верховного и Конституционного судов, правительства и администрации президента, глава Национального банка Грузии, секретарь Совета Национальной безопасности, председатели автономных республик – Абхазии и Аджарии, Народный защитник Грузии и Генеральный аудитор. Конституционная комиссия должна будет представить законопроект до 30 апреля 2017 года.



Напомним, что Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и его представители в не примут участия в работе конституционной комиссии.













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