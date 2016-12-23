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Путин назвал приговор сочинке Севастиди за СМС в Грузию чрезмерно жетским
23.12.2016 15:52
Президент РФ Владимир Путин считает, что приговор в отношении уроженки Урала Оксаны Севастиди, осужденной на семь лет за СМС в Грузию о военной технике, жесткий, в деле необходимо разобраться.
"На мой взгляд, действительно, это достаточно жесткий подход. Я, честно говоря, не знаю деталей. Но если она что-то написала в своих СМС-сообщениях, она же написала то, что видела, это все видели, а значит это не представляло из себя никакой тайны большой", - сказал Путин на пресс-конференции в Москве в пятницу.
Президент подчеркнул, что постарается разобраться в деле и понять суть выдвигаемых к фигуранте обвинений.
Ранее в СМИ сообщалось о деле Севастиди, которую приговорили к семи годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, она направила СМС-сообщение своему приятелю в Грузии о передвижении военной техники в Абхазию.
Следует отметить, что Оксана Севастиди не единственная, кто коротает срок в российских тюрьмах за СМС-сообщения. Так, к примеру, за то же самое была осуждена Екатерина Харебава, которая была освобождена на основании договоренностей в формате Карасин-Абашидзе.
«Команда 29» адвоката Ивана Павлова, занимающегося делами о госизмене, узнала еще об одной женщине, осужденной за государственную измену из-за SMS гражданину Грузии перед событиями августа 2008 года. Информация об осужденной Инге Тутисани опубликована на сайте объединения.
Всего «Команде 29» стало известно о десяти приговорах по делу о госизмене, которые вынес Краснодарский районный суд с 2013 года. Называются следующие имена: Патарая, Кесян, Хурцилава, Леван Латария, Марина Джанджгава, Инга Тутисани, Манана Капанадзе. По данным «Интерфакса», арест Кесян связан с Олимпиадой в Сочи.
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