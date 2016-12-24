Израиль не будет выполнять позорную резолюцию СБ ООН - Нетаньяху

24.12.2016 13:20 Израиль не будет выполнять резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН, которая запрещает строительство поселений на палестинских территориях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, передает Lenta.ru.



«Израиль отвергает эту позорную антиизраильскую резолюцию в ООН и не будет соблюдать ее условия», — говорится в заявлении.



В канцелярии Нетаньяху обвинили администрацию президента США Барака Обамы в том, что она «не только не защитила Израиль от этого несправедливого нападения в ООН, но и сотрудничала за кулисами с его зачинщиками». В то же время в Тель-Авиве выразили надежду на сотрудничество с избранным президентом Дональдом Трампом и Конгрессом США, «чтобы свести на нет ущерб от этой абсурдной резолюции».



В свою очередь, заместитель советника по безопасности Белого дома Бен Родс заявил, что решение США воздержаться от голосования в СБ ООН выражает озабоченность Вашингтона стремительным расширением израильских поселений на палестинских территориях.



Представитель главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса выразил мнение, что принятие резолюции нанесло удар по политике строительства поселений. «Это день победы международного права, победы языка цивилизованности и дипломатии и полного неприятия экстремистских сил в Израиле», — отметил он.

23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены СБ кроме США, которые воздержались. При этом пять лет назад в ходе рассмотрения аналогичной резолюции Вашингтон наложил вето.



Дональд Трамп, комментируя принятие резолюции, пообещал перемены во «всем, что касается ООН». Позицию США раскритиковали в Республиканской партии. Спикер палаты представителей Пол Райан назвал решение воздержаться при голосовании «абсолютно позорным», а сенатор Джон Маккейн высказал мнение, что таким образом Соединенные Штаты оказались «замешаны в вопиющем нападении».

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц, который считается приближенным лицом премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявил, что США, не став блокировать резолюцию, «просто отказались от своего единственного друга на Ближнем Востоке».



Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территори - на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщается на сайте организации.



Заседание прошло 23 декабря. Проект документа был одобрен большинством голосов: за высказались представители 14 стран, воздержался лишь делегат от Соединенных Штатов. «Раньше США блокировали любые подобные проекты», — подчеркнули в Центре новостей СБ ООН.



По данным «Интерфакса», проект резолюции был представлен Египтом, который позднее снял его с голосования. Однако затем документ еще раз выдвинули Новая Зеландия, Сенегал, Венесуэла и Малайзия. В тексте, в частности, сказано, что все поселения на оккупированных землях Палестины «не имеют юридической силы и являются грубым нарушением международного права».



Кроме того, в резолюции содержится требование в адрес Израиля «немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме».



Избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости наложить вето на данную резолюцию, об этом он написал на своей странице в Facebook.













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