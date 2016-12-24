Правящая партия желает изменения порядка избрания президента - Шавгулидзе

24.12.2016 16:08 По заявлению члена «Свободных демократов» Шалвы Шавгулидзе, уже анонсировано, что одним из главных рабочих вопросов Конституционной комиссии будет изменение порядка избрания президента.



Как заявил Шавгулидзе сегодня перед началом первого заседания Конституционной комиссии, правящая сила хочет, чтобы президент был избран не путем прямого всеобщего голосования, а парламентом.



По словам Шавгулидзе, «Свободные демократы» считают, что это лишит институт президента независимости и неблагоприятно для страны.



Что касается инициатив самой партии, по заявлению Шалвы Шавгулидзе, «Свободные демократы» обратятся к Конституционной комиссии с инициативой об изменении избирательного законодательства, и они считают, что парламент должен быть укомплектован депутатами, избранными по пропорциональной системе.













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