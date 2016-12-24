Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правящая партия желает изменения порядка избрания президента - Шавгулидзе


24.12.2016   16:08
По заявлению члена «Свободных демократов» Шалвы Шавгулидзе, уже анонсировано, что одним из главных рабочих вопросов Конституционной комиссии будет изменение порядка избрания президента.

Как заявил Шавгулидзе сегодня перед началом первого заседания Конституционной комиссии, правящая сила хочет, чтобы президент был избран не путем прямого всеобщего голосования, а парламентом.

По словам Шавгулидзе, «Свободные демократы» считают, что это лишит институт президента независимости и неблагоприятно для страны.

Что касается инициатив самой партии, по заявлению Шалвы Шавгулидзе, «Свободные демократы» обратятся к Конституционной комиссии с инициативой об изменении избирательного законодательства, и они считают, что парламент должен быть укомплектован депутатами, избранными по пропорциональной системе.






• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Гудаури открыли новую канатную дорогу
Для 9 гидроэлектростанций тариф на производство электроэнергии снизился
Онлайн-продажи в Грузии сократились на 15%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Через абхазскую линию оккупации будет курсировать микроавтобус (+видео)
Абхазия осталась без электричества из-за аварии на ИнгуриГЭС
В Зугдиди прошел судебный процесс по делу об убийстве Гиги Отхозория
На директора Рицинского реликтового парка совершено вооруженное нападение
Жителям Абхазии с российским гражданством выдадут российские полисы страхования
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СМИ сообщили о задержании десятков родственников подозреваемых в нападении на полицейских в Грозном
ООН создала трибунал по действиям России в оккупированном Крыму
В Грузии работают над оказанием гуманитарной помощи Сирии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна