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Премьер выразил соболезнования по поводу кончины известного врача Мераба Киладзе
24.12.2016 16:11
Премьер–министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил соболезнования в связи с кончиной известного врача Мераба Киладзе.
«Грузинская медицина потеряла выдающегося врача, а мы-благородного и доброго человека.
Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам»,- говорится в телеграмме соболезнования премьера.
Известный грузинский врач Мераб Киладзе скончался в возрасте 55 лет.
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