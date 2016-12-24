Премьер выразил соболезнования по поводу кончины известного врача Мераба Киладзе

24.12.2016 16:11 Премьер–министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил соболезнования в связи с кончиной известного врача Мераба Киладзе.



«Грузинская медицина потеряла выдающегося врача, а мы-благородного и доброго человека.



Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам»,- говорится в телеграмме соболезнования премьера.



Известный грузинский врач Мераб Киладзе скончался в возрасте 55 лет.













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