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Премьер выразил соболезнования по поводу кончины известного врача Мераба Киладзе


24.12.2016   16:11
Премьер–министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил соболезнования в связи с кончиной известного врача Мераба Киладзе.

«Грузинская медицина потеряла выдающегося врача, а мы-благородного и доброго человека.

Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам»,- говорится в телеграмме соболезнования премьера.

Известный грузинский врач Мераб Киладзе скончался в возрасте 55 лет.






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