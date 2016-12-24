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Спикер парламента выступает за широкий консенсус при принятии конституционных поправок
24.12.2016 17:36
Председатель парламента Грузии и Конституционной комиссии Ираклий Корбахидзе считает, что с конституционными изменениями нужно определиться на основании консенсуса.
По словам Кобахидзе, для формирования Конституции важен процесс, который будет проходит в эти месяцы, чтобы окончательная редакция была бы приемлема для всех представителей общества.
Ираклий Кобахидзе еще раз выразил сожаление, что на данном этапе администрация президента не подключилась к работе Конституционной комиссии, и выразил надежду, что это решение будет пересмотрено.
«Есть пресловутая тема, что внесенные в Конституцию изменения будут восприняты негативно. Вообще, конституционные изменения негативно воспринимаются в обществе и важно работать в этом направлении, чтобы изменить эту традицию и направить процесс в верном направлении. Притом нужно внести в Конституцию такие фундаментальные принципы, которые пройдут проверку временем и обеспечат долгосрочное демократическое развитие страны», - заявил Кобахидзе.
В тбилисской гостинице «Рэдиссон» проходит первое заседание Конституционной комиссии.
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