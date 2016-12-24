Давид Бакрадзе не будет выдвигать свою кандидатуру на должность председателя ЕНД

24.12.2016 22:58 Лидер парламентского меньшинства, бывший спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе не намерен выдвигать свою кандидатуру на должность председателя партии "Единое национальное движение" на съезде, проведение которого запланировано на 20 января.



"На этом съезде партии я не намерен выдвигать свою кандидатуру кандидатом на пост председателя", - заявил Давид Бакрадзе в эфире телекомпании "Рустави 2".



Бакрадзе объяснил свое решение той эмоциональной напряженностью, которая на данный момент существует в партии. Бакрадзе отмечает, что исходя из данной ситуации, с 99%-ной вероятностью партия примет решение оставить этот пост вакантным.



"Если вас интересует мое мнение, я склоняюсь к тому, что для будущего развития партии обязательно иметь на месте действующего председателя, что ничем не уничижает заслуг и функции учредителя и лидера. Имею в виду Михеил Саакашвили, который из-за преследования находится в Украине, и было бы хорошо, если бы наряду с ним и тут н месте был председатель партии. Но возник такой эмоциональный фон, за чем последовали острые заявления моих соратников, поэтому я не намерен быть председателем", - заявил Бакрадзе.



Напомним, что в партии наметился раскол на почве того, кто будет лидером партии. Одна группа считает, что партии для дальнейшего развития необходимо иметь председателя партии на месте, так как Михеил Саакашвили не может официально возглавлять партию. Другая группа считает, что никто не имеет права занимать должность председателя кроме Саакашвили и таким образом отодвигать его от управления партии. Вторая группа обвиняет первую в желании подыграть планам Иванишвили, который уже 4 года пытается убрать с дороги Михеила Саакашвили.













• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

