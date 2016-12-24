Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Давид Бакрадзе не будет выдвигать свою кандидатуру на должность председателя ЕНД


24.12.2016   22:58
Лидер парламентского меньшинства, бывший спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе не намерен выдвигать свою кандидатуру на должность председателя партии "Единое национальное движение" на съезде, проведение которого запланировано на 20 января.

"На этом съезде партии я не намерен выдвигать свою кандидатуру кандидатом на пост председателя", - заявил Давид Бакрадзе в эфире телекомпании "Рустави 2".

Бакрадзе объяснил свое решение той эмоциональной напряженностью, которая на данный момент существует в партии. Бакрадзе отмечает, что исходя из данной ситуации, с 99%-ной вероятностью партия примет решение оставить этот пост вакантным.

"Если вас интересует мое мнение, я склоняюсь к тому, что для будущего развития партии обязательно иметь на месте действующего председателя, что ничем не уничижает заслуг и функции учредителя и лидера. Имею в виду Михеил Саакашвили, который из-за преследования находится в Украине, и было бы хорошо, если бы наряду с ним и тут н месте был председатель партии. Но возник такой эмоциональный фон, за чем последовали острые заявления моих соратников, поэтому я не намерен быть председателем", - заявил Бакрадзе.

Напомним, что в партии наметился раскол на почве того, кто будет лидером партии. Одна группа считает, что партии для дальнейшего развития необходимо иметь председателя партии на месте, так как Михеил Саакашвили не может официально возглавлять партию. Другая группа считает, что никто не имеет права занимать должность председателя кроме Саакашвили и таким образом отодвигать его от управления партии. Вторая группа обвиняет первую в желании подыграть планам Иванишвили, который уже 4 года пытается убрать с дороги Михеила Саакашвили.






• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Гудаури открыли новую канатную дорогу
Для 9 гидроэлектростанций тариф на производство электроэнергии снизился
Онлайн-продажи в Грузии сократились на 15%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Через абхазскую линию оккупации будет курсировать микроавтобус (+видео)
Абхазия осталась без электричества из-за аварии на ИнгуриГЭС
В Зугдиди прошел судебный процесс по делу об убийстве Гиги Отхозория
На директора Рицинского реликтового парка совершено вооруженное нападение
Жителям Абхазии с российским гражданством выдадут российские полисы страхования
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СМИ сообщили о задержании десятков родственников подозреваемых в нападении на полицейских в Грозном
ООН создала трибунал по действиям России в оккупированном Крыму
В Грузии работают над оказанием гуманитарной помощи Сирии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна