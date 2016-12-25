В Конституционной комиссии созданы четыре рабочие группы

25.12.2016 11:05 В Конституционной комиссии созданы четыре рабочие группы, которые начнут работу со средних чисел января, - заявил председатель этой комиссии, а также председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе по завершении первого заседания Конституционной комиссии.



По словам Кобахидзе, главная задача комиссии – усовершенствование Конституции и этот результат обязательно будет достигнут.



Как сообщил Ираклий Кобахидзе, созданы следующие рабочие группы: права человека и судебная власть; парламент и рабочая группа по пересмотру контроля финансов; рабочая группа по вопросам президента, правительства и обороны, а также рабочая группа по территориальному устройству и местному самоуправлению.



Что касается того, удастся ли завершить работу комиссии до конца апреля, Кобахидзе заявил, что на заседании этот вопрос был рассмотрен, и относительно сроков вопросов не осталось. Однако, как пояснил председатель парламента, если за четыре месяца не будет подготовлен качественный продукт, ничего не станет помехой для продления срока.



Председатель парламента еще раз отметил, что решение президента Грузии отказаться от участия в работе комиссии вызывает сожаление, и он надеется, что оно будет пересмотрено.













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