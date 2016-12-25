Залкалиани: Грузия занимает значительное место в политической повестке дня США на следующий год

25.12.2016 11:09 заместитель главы МИД Грузии Давид Залкалиани прокомментировал подписание президентом США Бараком Обамой закона о военном бюджете США на 2017 финансовый год отметив, что Грузия занимает значительное место в политической повестке дня США на следующий год.



По заявлению Давида Залкалиани, сегодня Барак Обама подписал документ, который определяет приоритеты бюджета американского Департамента обороны на следующий год.



«Наша активная и систематическая работа с американской администрацией в рамках Хартии по стратегическому сотрудничеству, так же как сотрудничество с конгрессом, сделали возможным, что мы занимаем значительное место в политической повестке США на будущий год. Поддержка нашего стратегического партнера является признанием проведенных Грузией реформ в сфере обороны, безопасности и других областях», - заявил Залкалиани.



По его словам, этот документ охватывает несколько важных направлений.



«Статьи закона дают возможность Грузии вместе с другими европейскими государствами-партнерами осуществить совместные военные учения с США, а также другого типа сотрудничеством повысить обороноспособность, совместимость с НАТО и лучше справиться с существующими и возможными угрозами и вызовами. И в 2017 году мы продолжим работать с США над конкретными планами действий в направлении сфер обороны, безопасности, экономики и демократии, чтобы нужды Грузии были бы соответственно учтены и сотрудничество между двумя странами еще более углубилось. Разумеется, мы ценим непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны США», - заявил Залкалиани.













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