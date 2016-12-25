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Квирикашвили поздравил патриарха с 39-й годовщиной интронизации


25.12.2016   14:43
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравляет Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илию II с 39-й годовщиной его интронизации.

Как отмечается в заявлении премьер-министра, неоценим вклад, который Католикос-Патриарх всея Грузии вносит в повышение и укрепление духовности грузинского народа.

«Сегодня наша страна отмечает 39-ю годовщину интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II. Действительно неоценим вклад, который Католикос-Патриарх внес в повышение и укрепление духовности грузинского народа. Под его руководством построено и восстановлено множество церквей и монастырей, стали действовать заброшенные церкви в отдаленных уголках, возобновилась монастырская жизнь. В этот кратчайший для истории период наша страна неоднократно перенесла тяжелейшие времена, и именно церковь и слово патриарха были в это время самой большой надеждой. По сей день служит примером его духовная твердость, мудрость, смирение, терпимость и терпение. От всего сердца поздравляю с этим замечательным днем. Желаю здоровья и долголетия, чтобы его благословение еще много лет укрепляло нашу страну», - говорится в заявлении премьер-министра.






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