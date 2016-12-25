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Завтра в парламенте зарегистрируют фракции «Грузинская мечта – консерваторы» и «Грузинская мечта – социал-демократы»


25.12.2016   19:19
Завтра в парламенте Грузии в рамках большинства зарегистрируют две новые фракции - «Грузинская мечта – консерваторы» и «Грузинская мечта – социал-демократы».

Вопрос регистрации фракций сначала рассмотрит комитет по процедурным вопросам и правилам, затем заключение комитета представят бюро парламента.

В составе фракций «Грузинская мечта – консерваторы» и «Грузинская мечта – социал-демократы» по шесть депутатов. Они сформированы с помощью мажоритарных депутатов «Грузинской мечты».

В частности, по информации «IPN», во фракции «Грузинская мечта – консерваторы» объединились члены Консервативной партии: Звиад Дзидзигури, Гига Букия, Паата Квижинадзе, Нино Гогуадзе. К ним присоединились два мажоритарных депутата «Грузинской мечты» - Руслан Гаджиев и Мухран Вахтангадзе. Фракцию «Грузинская мечта – консерваторы» возглавит Гига Букия.

В состав фракции «Грузинская мечта – социал-демократы» войдут лидеры Социал-демократической партии: Гия Жоржолиани, Коба Нарчемашвили и Бека Нацвлишвили. К ним присоединились три мажоритарных депутата «Грузинской мечты». По информации «IPN это Сулхан Махатадзе, Савалан Мирзоев и Роман Мучиашвили. Председателем фракции «Грузинская мечта – социал-демократы» будет Гия Жоржолиани.






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