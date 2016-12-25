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В парламенте заслушают Михаила Джанелидзе и Виктора Долидзе
25.12.2016 21:14
Завтра в парламенте заслушают министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе и госминистра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Виктора Долидзе.
Встреча с министрами состоится на совместном заседании парламентских комитетов по внешним связям и интеграции с Европой.
Главная тема встречи – деятельность в связи с процессом визовой либерализации в ноябре-декабре 2016 года и текущие международные активности.
Объединенное заседание двух комитетов состоится в Тбилиси, в зале им. Ильи Чавчавадзе парламента Грузии и начнется в 12:00 .
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