|
Теракт не входит в основные версии катастрофы Ту-154 - Минтранс РФ
26.12.2016 11:12
Теракт не входит в основные версии катастрофы Ту-154, а ее причинами могли быть техническое состояние или ошибка пилотирования, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, передает РИА Новости.
«Целью работы правительственной комиссии не является установление причин, приведших к данной катастрофе, к данной аварии. Однако хочу сказать, что для организации работы нам необходимо понимать, что же все-таки произошло с самолетом. Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования», - сообщил Соколов.
Он подчеркнул, что причины устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия министерства обороны.
Соколов напомнил, что правкомиссия, которую он возглавляет, занимается ликвидацией последствий и организацией работы с родственниками погибших.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна