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Теракт не входит в основные версии катастрофы Ту-154 - Минтранс РФ


26.12.2016   11:12
Теракт не входит в основные версии катастрофы Ту-154, а ее причинами могли быть техническое состояние или ошибка пилотирования, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, передает РИА Новости.

«Целью работы правительственной комиссии не является установление причин, приведших к данной катастрофе, к данной аварии. Однако хочу сказать, что для организации работы нам необходимо понимать, что же все-таки произошло с самолетом. Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования», - сообщил Соколов.

Он подчеркнул, что причины устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия министерства обороны.

Соколов напомнил, что правкомиссия, которую он возглавляет, занимается ликвидацией последствий и организацией работы с родственниками погибших.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека.






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