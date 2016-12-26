Процесс комплектации групп конституционной комиссии завершится до конца года

26.12.2016 13:06 Продолжается комплектация групп конституционной комиссии. Этот процесс должен завершиться до конца года. Известно, что каждый член комиссии имеет право участвовать в двух группах. С будущего года четыре рабочих группы активно будут работать над главным законом страны.



Первое заседание комиссии состоялось в субботу. Первым вопросом, который рассмотрели, был порядок выбора президента и вопрос его правомочия.



"Уже началось распределение во всех рабочих группах, произойдет определение участия для одного члена в двух рабочих группах, и первые рабочие встречи планируются уже в январе"- заявила Эка Беселия.



Оппозиция вместе с представителями неправительственного сектора категорически против изменения правила выбора президента.



Лидеры ЕНД говорят, что первым вопросом в ходе работы поставят необходимость внесения изменения в избирательную систему.



"Наша главная задача, чтобы были рассмотрены основные и фундаментальные вопросы. Первым делом это избирательная система, которая обязательно должна измениться, и если власть не постарается максимально использовать в этом направлении рычаги своего большинства в комиссии и парламенте, тогда должны быть приняты решения именно с точки зрения поправок и реформ"- говорит Гиги Церетели.















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