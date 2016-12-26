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Съезд Единого национального движения должен пройти 20 января - Цискаришвили
26.12.2016 14:03
Член политсовета «Национального движения» Петре Цискаришвили не видит необходимости откладывать проведение съезда партии, намеченного на 20 января. Как заявил Цискаришвили, съезд должен быть проведен 20 января.
«Я не разделяю мнение о переносе съезда. Съезд должен быть проведен 20 января. Никакой необходимости в откладывании съезда нет. Необходимости тянуть время - нет. У наших активистов, сторонников, делегатов определена позиция относительно будущего партии и ее управления. Откладывание на неделю или пусть даже на 2 месяца, не даст нам никакой разницы», - заявил Цискаришвили.
По его словам, создана организационная комиссия, половина которой укомплектована и, соответственно, комиссия полномочна работать над организационными вопросами съезда.
24 декабря в эфире телеканала «Рустави 2», один из лидеров «Национального движения» Давид Бакрадзе предложил членам партии отложить намеченный на 20 января партий съезд.
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