У парламента должна быть функция мозга в организме государства - Чугошвили

26.12.2016 14:27 У парламента Грузии должна быть функция мозга в организме государства, где происходит осмысление, разработка и намечание политики, где рождается политика в различных направлениях, - считает вице-спикер грузинского парламента Тамар Чугошвили на встрече членов парламентского комитета по юридическим вопросам с представителями неправительственных организаций.



По ее же словам, эта важнейшая роль, которая парламентом не исполнялась.



«Мы должны суметь, чтобы этот парламент исполнял эту роль. Не менее важна надзорная функция. Когда мы хотим, чтобы была сильная парламентская республика, без этой функции это не состоится. Если у парламента не будет опыта, ресурса и функции того, чтобы осуществлять надзор в основном над деятельностью исполнительной власти, разумеется, мы не сможем говорить о том, что у страны есть сильный законодательный орган. Я думаю, у парламента Грузии есть этот ресурс, чтобы усилить эти новые направления в своей деятельности и превратить парламент действительно в сильный законодательный орган», - заявила Чугошвили.













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