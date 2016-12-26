Хухашвили: «Грузинская политэлита в глубоком кризисе!»

26.12.2016 14:35 «2016 год начался довольно тяжело - я имею в ввиду распространение скрытых записей. Тот факт, что следствие не завершено, указывает на то, что распространение этих записей могло входить в интересы конкретной группы, занимающей высокие посты. Но в этом плане более тревожно то, что тактикой борьбы «Грузинская мечта» вновь избрала двухполюсную избирательную технологию - она использовала все методы, которые мы видели и у их предшественников. Мы хорошо помним, как сначала Шеварднадзе создавал виртуальное противостояние с Асланом Абашидзе, что позже успешно продолжил Саакашвили для борьбы со своими оппонентами. Мягко говоря, это еще в зародыше убило возможность появления третьей силы, хотя, по всем опросам, большей части общества не нравились ни «Грузинская мечта», ни «Национальное движение», - заявил эксперт Гия Хухашвили в интервью газете «Квирис палитра».



«На самом деле мы видим не только кризис властей и «Нацдвижения», но и всей политической элиты. Это хорошо показала предвыборная ситуация. В случае Пааты Бурчуладзе были противоречивые действия, сначала он предстал перед обществом с одной командой, затем сделал выбор в пользу совсем других людей - это была абсолютно не просчитанная кампания. Вместе с Бурчуладзе потенциальный политический центр должен был сформироваться вокруг Ираклия Аласания, но в его партии кризис настолько назрел, что часто его не удавалось контролировать даже самому Аласания. Это стало очевидным тогда, когда перед выборами вся политическая элита «Свободных демократов» покинула ряды партии. Прежде чем сделать этот шаг, Цагареишвили, Абашидзе и другие лидеры даже не подумали о той молодежи, которая становилась потенциальными политиками в их партии. То же произошло и с Паатой Бурчуладзе», - отметил в беседе с корреспондентом издания Гия Хухашвили.



«По-человечески я могу понять решение Ираклия Аласания - с одной стороны, он взял на себя ответственность за неудачу, а с другой - попытался своим уходом снять все те проблемы, которые были связаны с его персоной. Я имею в виду и т.н. дело о кабелях - его уход был посылом к правящей партии: «если проблема во мне, то я ухожу, а теперь пусть проблемы решатся положительным путем». На фоне того, когда заявление соратников Аласания о политзаключенных еще не успело «остыть», они предложили свои услуги властям. Было тяжело смотреть, как они оставили партию на попечении Нино Гогуадзе», - продолжил респондент.



«Что касается особенности парламентских выборов 2016 года, они отличались тем, что не было войны - на выборах 2012 года мы неординарными методами боролись с «Национальным движением». В 2016 году власти в ходе предвыборного процесса выглядели более цивилизованно, но они сделали все, чтобы уподобиться прежним властям - провели середину! «Грузинская мечта», т.е. хороший парень сыграл по правилам плохого парня, вел себя плохо, что очень навредило государству. Поражение в таких условиях лидеры, привыкшие к власти, не выдержали. Давид Усупашвили поступил правильно, когда покинул Республиканскую партию - эта сила не давала ему возможности для перспектив. Он - амбициозная, авторитетная и весомая политическая фигура, у него есть ресурс для активного участия в политической жизни страны. Госдеятелей его ранга, к сожалению, у нас немного. Оставшаяся без Усупашвили Республиканская партия уподобилась клубу интеллектуалов, в которой не будет много иллюзий по поводу участия в активной политике», - заключил эксперт.













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