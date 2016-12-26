«Проект либеральной глобализации провалился» - грузинский философ

26.12.2016 14:52 «Когда у власти был Саакашвили, я выражал возмущение, а теперь я уже пять лет не даю интервью и еще пять лет не собираюсь. В 2016 году произошло несколько исторических фактов, которые трудно недооценить. Это встреча Папы Римского Франциска и российского патриарха Кирилла на Кубе, в результате которой было принято коммюнике, разрешившее имевшееся отчуждение между католицизмом и православием. Общие моральные ценности, уважение к институту семьи и подобные вопросы вышли на передний план. Также одним из главных событий 2016 года было преследование христиан на Ближнем Востоке. Еще был «Брексит», показавший, что планы политической элиты расходятся с планами общества, как и в случае с победой Дональда Трампа, которая стала главным и самым серьезным событием уходящего года», - заявил философ Заза Шатиришвили в интервью газете «Квирис палитра».



«Эти и другие события показали, что мир стал более многообразным, чем он был на протяжении последних 25 лет. Фактически, проект либеральной глобализации провалился. Мир оказался таким, что оказалось невозможно мерить все на один аршин - традиции, культуру, интересы. Грузия является частью мира и эти процессы отражаются и на нашей стране. Что нас ждет? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно еще раз проанализировать случившееся. Дело в том, что последние 25 лет мы делали выбор и ставили вопрос так: Запад или Восток?! Север или Юг?! Оказалось, что на самом деле противостояние идет не между Западом и Востоком, Севером и Югом, а между проектом глобализации и духовными ценностями. Проект глобализиации был ориентирован на материальные ценности, а это кое-чем напоминало марксистское учение, по которому, главное - экономика и материальные ценности, а все остальное, и духовные и культурные ценности в том числе - второстепенны. Если обратить внимание на выборы в США, можно увидеть, что за Трампа проголосовало такое количество христиан-евангелистов и католиков, какое не голосовало ни за одного президента США. Фактически, мы увидели противостояние между христианской Америкой и т.н. либеральными проектами, и победа осталась именно за христианскими ценностями», - отметил в беседе с корреспондентом издания философ Заза Шатиришвили.



«Как это не удивительно, в Грузии такие процессы произошли раньше. Выборы 2012 года прошли именно по такому сценарию. Оказалось, что большая часть американского народа мысли так же, как и грузинский народ. Дело в том, что мы уже жили с марксистской парадигмой. У Маркса была необыкновенно точная интуиция, которая привела к возникновению новой феноменальной идеологии, но его основные догмы оказались ошибочными. Либеральная парадигма, в свою очередь, многое позаимствовала у марксизма. Либеральный глобализм предполагал игнорирование многообразности и различий. Например, «Брексит» показал, что есть британский народ, который имеет свою идентичность и она отличается от навязанного политиками проекта с общими целями», - продолжил респондент.



«Этим я хочу сказать, что в Грузии не происходит ничего такого, чего нет на Западе и Ближнем Востоке. Какова главная догма либеральной глобализиации?! Это «Я», удовольствие «Я», выдвижение вперед «эго» и его почитание. Либералы говорят : «Для меня истинно мое желание, которое должно быть удовлетворено!». Любой традиционный и духовный фактор проповедует противоположное - нельзя становиться рабом желаний. В таком случае идеал свободы связан именно с духовным освобождением, что ассоциируется с освобождением от своих желаний, своего «эго». Преодоление эгоизма - основная ось всех духовных учений и традиций. У прогресса же есть свое лицо, конъюнктура которого меняется. То, что считалось прогрессивным вчера, сегодня может исчезнуть. Сейчас на первый план выходит мнение, что выше прав человека стоит человек как духовное существо, которое имеет бессмертную душу. Так что, пока в мире происходят такие процессы, место Грузии не потеряно. Напротив, у нашей страны появляется шанс использовать многое в свою пользу с помощью умных и прогрессивно мыслящих людей», - заключил философ.













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