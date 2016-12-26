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Правящая партия будет иметь пять фракций в парламенте Грузии


26.12.2016   14:55
У правящей партии «Грузинская мечта» в парламенте Грузии будет пять фракций.

Комитет по процедурным вопросам и правилам сегодня единогласно поддержал вопрос создания в парламенте сразу трех фракций в составе большинства: «Грузинская мечта – консерваторы», «Грузинская мечта – социал-демократы» и «Грузинская мечта – для развития регионов».

Фракцию «Грузинская мечта – консерваторы» возглавит Гига Букия. В ее состав войдут Звиад Дзидзигури, Паата Квижинадзе, Нино Гогуадзе, Руслан Гаджиев, Мухран Вахтангадзе.

Что касается фракции «Грузинская мечта – социал-демократы», то ее председателем стал Гия Жоржолиани. Состав фракции укомплектован следующим образом: Коба Нарчемашвили, Бека Нацвлишвили, Савалан Мирзоев, Роман Мучиашвили и Сулхан Махатадзе.

Председателем фракции «Грузинская мечта – для развития регионов» стал Кахабер Окриашвили. В состав пятой по счету фракции вошли Гоги Мешвелиани, Энзел Мкоян, Годердзи Чанкселиани, Паата Мхеидзе и Гурам Мачарашвили.

До сегодняшнего дня у парламентского большинства было две фракции: «Грузинская мечта» и «Грузинская мечта — Промышленники», которые возглавляют Мамука Мдинарадзе и Симон Нозадзе соответственно.

Также две фракции у парламентского меньшинства, представленного партией «Единое национальное движение»: «Национальное движение» и «Национальное движение за продвижение Грузии». Их возглавляют Ника Мелия и Элене Хоштария соответственно.

Еще одну фракцию создали депутаты от объединения «Альянс патриотов «. Руководителем фракции «Патриоты Грузии» является Георгий Ломия.






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