Долидзе: Членство в НАТО и ЕС представляет собой главнейшую и окончательную задачу нашего правительства

26.12.2016 17:03 Членство в НАТО и ЕС является главнейшей и окончательной задачей правительства Грузии. Об этом заявил в парламенте Грузии на объединенном заседании нескольких комитетов госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе.



«Членство в НАТО и ЕС представляет собой главнейшую и окончательную задачу внешней политики и политики безопасности Грузии, а также нашего правительства. Просто, мы сейчас в процессе. С ЕС мы в процессе политического ассоциирования и экономической интеграции, также как и в отношении НАТО предпринимаются большие шаги для сближения с альянсом, в частности, с точки зрения повышения нашей взаимной совместимости и повышения нашей обороноспособности. Ясным подтверждением этого служат те решения, которые приняты НАТО на последних двух саммитах. Это процесс, требующий серьезных шагов и правильного планирования», - заявил Долидзе.













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