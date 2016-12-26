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«Лейбористы» Грузии требуют проведения новых парламентских выборов
26.12.2016 17:05
Члены «Лейбористской партии Грузии» и ее бессменный лидер Шалва Нателашвили провели сегодня акцию протеста перед домом основателя правящей партии «Грузинская мечта» и экс-премьера страны Бидзины Иванишвили.
«Я призываю его еще раз перед новым годом, прямо перед воротами его дома провести новые парламентские выборы и убраться из Грузии вместе со своей шайкой.
Тебе уже ничего не поможет, ты и твоя команда ничего уже не смогут исправить»,- сказал Нателашвили, обращаясь к бывшему премьер-министру Грузии.
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