Темур Чкония: В Грузии обязательно следует легализовать марихуану

26.12.2016 17:59 Глава компании "Кока-Кола Боттлерс Джорджия", бизнесмен Темур Чкония считает, что в Грузии обязательно следует легализовать марихуану.



"О легализации марихуаны много говорят, у этого вопроса есть много противников и сторонников. На мой взгляд, в Грузии можно легализовать марихуану, и это обязательно следует сделать. Это для нас очень большой джокер для оздоровления экономики и привлечения туризма"- говорит бизнесмен в беседе с BPI.



В то же время, по мнению Чкония, легализация необходима, но ее следует держать в конкретных рамках.



"Этот вопрос должен быть поставлен в регуляции. У меня нет конкретного знания относительно данного вопроса, но в мире существует множество примеров этого, например Голландия, Калифорния, где марихуана легализована, но из-за этого ничего страшного там не происходит. Этот вопрос важен для туризма, и если произойдет ее легализация, для туризма не будут нужны даже самолеты, туристы пешим ходом придут в Грузию. Перед правительством два выбора, либо надо легализовать марихуану, либо надо найти "конекшн" для полетов, иначе трудно развивать туризм, поскольку из Тбилиси в Батуми нет полетов, ни из одной страны Европы туда не приехать, в Батуми освоено только направление Батуми-Киев"- заявил Темур Чкония.



По его же словам, когда разговор заходит о туризме, надо учитывать, что много таких стран как мы.



"Во многих местах есть море, природа, идет снег, больше солнца… В минувшем году в условиях конфликта между Россией и Турцией актуальной была грузинская туристическая тема, мол, вся Россия приедет в Грузию… Полный вздор и глупое ожидание, россияне не приедут, чтобы лежать на койке за 5 лари в Кобулети, и не будут ждать 4 часа заказа аджарских хачапури, и не поедут из Тбилиси в Кобулети. У нас превосходная дорога, но от Ланчхути до Кобулети на дороге лежат коровы, и из-за этого теряется довольно много времени, туристы не могут вовремя приехать, нет коммуникации от Батуми в европейские страны, только направления Батуми-Киев недостаточно"- говорит бизнесмен.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

