С приближением съезда ЕНД углубляется внутрипартийный кризис

26.12.2016 18:08 Оппозиционное Единое национальное движение оказалось на грани раскола, так как противоборствующие стороны до этого времени не могут достичь согласия по организационным вопросам перед запланированным на 20 января 2017 года съездом партии и вновь выдвигают друг другу обвинения.



Решение Политсовета партии от 30 ноября о том, что съезд пройдет в соответствии с желанием экс-президента Михеила Саакашвили с участием 7000 делегатов, спор не закончился. К одной из главных тем расхождений, которая касается вопроса избрания нового председателя партии, добавились противоречия также и в связи с организационными вопросами к съезду.



Представитель Национального движения Гиви Таргамадзе, который с 2004 г. до 2012 г. был председателем парламентского Комитета по обороне и безопасности, в опубликованном 23 декабря заявлении подверг критике Михеила Саакашвили за односторонние решения в связи со съездом партии. Таргамадзе обвинил бывшего президента и основателя партии в том, что он в обход Политсовета партии на себя взял вопрос организации съезда.



«В ответ на то, что победители на предыдущем Политсовете кроме сакральных 7 тысяч до конца не расписали ни одно правило проведения съезда и так невозможно действовать, необходимо провести еще одно заседание политсовета и уточнить все, в ответ мы получили, что Политсовет по их (т.е. по его) понятиям, уже не существует и отныне все решения будет принимать организационная комиссия съезда. Указание на то, что представленных членов этой комиссии, аналогично предыдущему решению, также должен утвердить политсовет, их не интересует», - заявил Таргамадзе.



«(Саакашвили) желает только съезда-балагана... на котором ни один вопрос не будет иметь значения и на фоне криков находящихся в экстазе людей, как он желает, так и утвердит все что хочет, без всякого сопоставления позиций и подсчета голосов», - добавил он.



«ЕНД завершает существование, т.е. в той форме и с тем составом, с которыми она ассоциировалась в одной из самых серьезных попыток модернизации страны. Это драма, но не трагедия», - заявил еще один ведущий член ЕНД Давид Дарчиашвили.



На этом фоне лидер парламентского большинства Давид Бакрадзе, который является руководителем Политического совета и считался кандидатом на пост председателя партии, заявил, что он выступит с инициативой отложить съезд. Он также отметил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии на съезде, несмотря на то, что его позиция склоняется к тому, что у партии на месте должен быть председатель, «что никоим образом не принижает функцию основателя и лидера партии».



«Давайте, отложим этот съезд, который проходит на фоне таких противоречий и вызывает столько эмоций. Присядем, успокоимся, поговорим и попытаемся сохранить будущее и единство», - заявил он в субботу в интервью телекомпании «Рустави-2» и подчеркнул, что «исходя из интересов единства партии, я не выдвигаю свою кандидатуру на пост председателя».



Идею отложить съезд Михеил Саакашвили отверг в своем заявлении 25 декабря, опубликованном на странице в Facebook.



«Съезд должен пройти 20 января и в условиях взаимного уважения, и управление партией должно быть возвращено ее активу», - заявил Саакашвили, - «Все попытки отложить съезд со стороны тех людей, которые торопились провести съезд уже 27 декабря, лишены оснований. Я ежедневно подключаюсь к нашим тысячам активистов по всей Грузии и хорошо знаю, что они готовы к проведению съезда на очень высоком уровне».



Перед этим, 20 декабря Саакашвили обвинил оппонентов в сделке с основателем Грузинской мечты и бывшим премьер-министром Бидзиной Иванишвили. «»Довольно долго я терпел. Знаю многое, знаю какие сделки имеют место быть», - обратился Саакашвили к сторонникам в Зугдиди, во время видео-подключения на встрече с активистами партии.



Еще один депутат ЕНД Гиги Церетели не исключил возможность использования партии «За европейскую Грузию» в качестве альтернативной платформы на будущее.



Партию «За европейскую Грузию», которая в парламентских выборах 8 октября участвовала в одном блоке вместе с Национальным движением и получила бюджетное финансирование, предусмотренное для квалифицированных субъектов, возглавляет отец Гиги Церетели.



Внутрипартийное противостояние в рядах Национального движения приняло открытие формы после парламентских выборов, прошедших 8 октября, когда экс-президент Грузии и основатель Национального движения Михеил Саакашвили, который в то время занимал должность губернатора Одесской области Украины, легитимность выборов поставил под вопрос и призывал бойкотировать Парламент. Большинство членов Политического совета партии под руководством Давида Бакрадзе и Гиги Бокерия поддержали вхождение в Парламент и участие во вторых турах парламентских выборов.



Расхождения заново всплыли после вторых туров мажоритарных выборов по вопросу избрания нового председателя партии. Большинство депутатов Национального движения поддерживают идею избрания нового председателя, а те члены партии, которые, в основном, не стали депутатами, требуют оставить эту должность вакантной – после утери гражданства Грузии Саакашвили лишился также и права быть председателем политической партии в Грузии, но партия решила тогда не избирать нового председателя.



Противостояние принимает особо острые формы в социальных сетях, где сторонники Саакашвили критикуют тех членов партии, которые поддерживают идею избрания нового председателя и требуют проведения более малочисленного съезда с участием 2000 делегатов. Саакашвили и его сторонники обвинили их в попытке отстранить экс-президента от партии.



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