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Россия и Грузия воспринимают процессы в разной реальности - глава МИД


26.12.2016   18:24
«Российская Федерация и Грузия воспринимаем процессы в разной реальности» – заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, отвечая на вопрос журналиста, согласно которому председатель комиссии, созданной в связи с крушением российского самолета Ту-154 в Сочи, обратился с просьбой о помощи к режиму оккупированной Абхазии.

"Россия признает наши регионы независимыми государствами и имеет с ними т.н. договора и отношения. Все договора, и сотрудничества являются недействительными. Касательно практического обращения к Грузии, о таком нам не известно"- заявил Михаил Джанелидзе.

На вопрос, поможет ли Грузия России в случае такого обращения, Джанелидзе ответил, "если будет необходимо, мы рассмотрим возможность оказания гуманитарной помощи".







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