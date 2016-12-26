Отмена виз с Россией не зависит от действий грузинских властей - глава МИД

26.12.2016 18:27 Решение об отмене виз для граждан Грузии со стороны Российской Федерации не требует никаких конкретных действий со стороны грузинских властей, заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, выступая в парламенте.



Президент России Владимир Путин на прошлой неделе во время ежегодной большой пресс-конференции не исключил отмену визового режима для граждан Грузии.



"Мы упразднили визовый режим для граждан России, и с нашей стороны нет никаких ограничений. Нет никаких предусловий для того, чтобы Российская Федерация приняла это решение. Они могут свободно и односторонне принять это решение. Если они примут решение, мы поприветствуем этот факт, но это не требует никаких усилий со стороны Грузии, никаких конкретных действий или реагирования", — заявил Джанелидзе на заседании комитета по внешним связям.



В настоящее время россияне могут посещать Грузию без виз, однако грузинские граждане должны получать визу для визита в Россию.













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