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Отмена виз с Россией не зависит от действий грузинских властей - глава МИД


26.12.2016   18:27
Решение об отмене виз для граждан Грузии со стороны Российской Федерации не требует никаких конкретных действий со стороны грузинских властей, заявил глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, выступая в парламенте.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе во время ежегодной большой пресс-конференции не исключил отмену визового режима для граждан Грузии.

"Мы упразднили визовый режим для граждан России, и с нашей стороны нет никаких ограничений. Нет никаких предусловий для того, чтобы Российская Федерация приняла это решение. Они могут свободно и односторонне принять это решение. Если они примут решение, мы поприветствуем этот факт, но это не требует никаких усилий со стороны Грузии, никаких конкретных действий или реагирования", — заявил Джанелидзе на заседании комитета по внешним связям.

В настоящее время россияне могут посещать Грузию без виз, однако грузинские граждане должны получать визу для визита в Россию.






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