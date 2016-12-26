Зампредом парламентского комитета по обороне и безопасности избран Ираклий Абесадзе

26.12.2016 21:27 Заместителем комитета по обороне и безопасности парламента Грузии избран член «Национального движения» Ираклий Абесадзе. Его кандидатуру поддержали 12 депутатов.



Как заявил председатель комитета Ираклий Сесиашвили до голосования, «Грузинская мечта» придерживается демократического принципа.



По его словам, согласно регламенту, на голосование была поставлена кандидатура Ираклия Абесадзе, получившего по результату предыдущего голосования больше голосов.



Комментируя избрание Абесадзе глава комитета Ираклий Сесиашвили заявил, что тем самым «Грузинская мечта» поддержала не «Национальное движение», а те демократические принципы, по которым меньшинству принадлежит квота.



Он также отметил, что представитель "Альянса патриотов" Эмзар Квициани, который также избирался на пост зампреда, «не разбирается в квотировании».



«Квотирование означает, что место одного заместителя любого из комитетов принадлежит оппозиции. Согласно регламенту, мы голосовали за ту кандидатуру, который на предыдущем голосовании получил больше голосов «Грузинская мечта» поддержала не «Национальное движение», а те демократические принципы, по которым меньшинству принадлежит квота. Соображения всех остальных на эту тему – спекуляция и не нужно привязывать к этому всему лишние политические хвосты», - заявил Ираклий Сесиашвили.













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