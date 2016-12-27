Трамп решил изменить традиции Белого дома - СМИ

27.12.2016 10:39 Избранный президент США Дональд Трамп намерен изменить традиции, которые существовали на протяжении десятков лет, бросая вызов также определенным законодательным нормам. Об этом пишет в понедельник американское издание Poitico.



"Дональд Трамп рассказал, что он, вероятно, отменит регулярные брифинги для прессы, а также ежедневное заслушивание разведывательных отчетов. Он хочет оставить частную охрану при одновременной защите секретной службы даже после инаугурации", - приводит несколько примеров издание.

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Кроме того, избранный президент сказал, что поощряет членов своей семьи принять на себя ответственные роли в его администрации, испытывая таким образом ограничения закона "о борьбе с родственностью". Трамп также раздвигает границы морально-этических законов, пытаясь сохранить долю в своем бизнесе.



Такие заявления Дональд Трамп сделал в многочисленных комментариях и выступлениях с момента победы в избирательной гонке, уточняет издание.



"Трамп дал понять, что он намерен управлять делами в Белом доме так же, как он проводил свою кампанию: практически, без учета традиций", - говорится в публикации.



Напомним: 20 января Трамп примет присягу, так и не обнародовав свои налоговые декларации. Это будет первый случай за последние четыре десятилетия, пишет газета. Кроме того, он не дал пресс-конференции после того, как официально получил победу, пренебрегая другой обычай избранных президентов. К тому же, еще предстоит выяснить, раскроет ли он свою финансовую информацию в течение первого года пребывания на должности. Президенты юридически не обязаны делать этого, но все они так делают с 1978 года.



"Если этого нигде не записано, это сойдет вам с рук. Это новая исходная основа", - цитирует издание избранного президента США.















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