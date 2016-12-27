Президентская чета присоединилась к акции «Покупай грузинскую продукцию!»

27.12.2016 11:13 Президент пытается стимулировать отечественное производство и через личный пример. Георгий Маргвелашвили и его супруга Мака Чичуа присоединились к акции «Покупай грузинскую продукцию!».



Глава государства и первая леди посетили рынок в столичном районе Авлабари и приобрели продукцию грузинских фермеров, а в магазине «Имери» - высококачественную одежду отечественного производителя.



Президент также присоединился к еще одной акции. Проект инициирован жителем Грузии Акой Синджикашвили, занимающимся благотворительностью. Акция предусматривает сбор новогодних подарков для детей из социально незащищенных семей.



Сотрудники администрации президента передали Аке Синжикашвили новогодние подарки и сладости для детей.



Глава государства призвал общественность присоединиться к благотворительной акции.



«Еще раз поздравляю с наступающим Новым годом. И будем помнить о том, что помогая друг другу, мы становимся сильнее», - сказал Георгий Маргвелашвили.













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