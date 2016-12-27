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Грузия пока не готова к двухпалатной парламентской системе - Кобахидзе
27.12.2016 11:19
На данном этапе Грузия не готова к формированию двухпалатной парламентской системы - заявил председатель парламента, руководитель Государственной конституционной комиссии Ираклий Кобахидзе.
Председатель парламента заострил внимание на то обстоятельство, что по Конституции Грузии формирование двухпалатного парламента связано с вопросом восстановления территориальной целостности страны.
"Ввод в Грузию двухпалатного парламента напрямую связан с вопросом восстановления юрисдикции. Исходя из этого, разумеется, в связи с этим вопросом должно состояться обсуждение, однако думаю, что на данном этапе Грузия не готова к тому, чтобы сформировать двухпалатную парламентскую систему. Однако посмотрим, мы обсудим это в формате конституционной комиссии, и в конечном итоге решение будет принято там"- заявил Ираклий Кобахидзе.
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