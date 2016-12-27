У учеников 7-9 классов должно быть больше свободного времени - министр образования

27.12.2016 13:46 Мы попытаемся сделать так, чтобы у учеников 7-9 классов было больше свободного времени, а ученики старших классов больше ориентировались на академическую успеваемость, - об этом в ходе презентации запланированной реформы заявил министр образования и науки Александр Джеджелава.



Министр выразил уверенность, что этот подход значительно улучшит результаты учеников и лучше подготовит их к взрослой жизни.



Как отметил Джеджелава, для подготовки программы реформы системы образования он встретился с сотнями педагогом, и реформа была составлена именно в согласовании с ними, учениками и родителями.

По словам министра, он узнал у педагогов, учеников и родителей, в чем они видят выход и возможность развития. По словам Джеджелава, с первого по шестой класс новый национальный план уже есть, а для старших классов учебные планы будут утверждены в будущем.



«Сегодня наши ученики очень загружены. В 7-9 классах очень много уроков и домашних заданий, в то время как в 11-12 классах иногда нагрузка недостаточная. Семьям учеников приходится пользоваться помощью репетиторов, чтобы их дети продолжили образование в высшем учебном заведении. Мы попытаемся сделать так, чтобы у учеников 7-9 классов было больше свободного времени, больше внеклассной активности и они больше ориентировались на академическую успеваемость. Я верю, что это значительно улучшит их результаты и подготовит к взрослой жизни», - заявил Александр Джеджелава.













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