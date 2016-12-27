Правительство Грузии делает ставку на развитии системы образования

27.12.2016 13:51 В ходе выступления на презентации стратегического плана образования и науки премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил о том, что в стране не будет прогресса без значительного развития системы образования.



По его словам, решение на 100% проблем, стоящих перед страной, кроется как раз таки в системе образования.



"Именно поэтому приоритетом нашего плана из четырех пунктов является развитие и реформа системы образования. Система образования должна быть основана на прогрессе и быстром развитии, на цели свободного и счастливого гражданина. У нас на сегодня нет ничего значительней, чем образование. Система образования, которую мы создадим, будет основана на новейших технологиях, на доступности образования высокого качества в регионах Грузии, первым делом на развитии преподавателей, и, разумеется, на здоровом образе жизни"- заявил премьер-министр.



По словам Георгия Квирикашвили, Грузия станет региональным хабом науки, исследования, и образования.



Наряду с этим в своем выступлении премьер-министр говорил об университетском проекте Технического университета, и назвал его революционным.



"Мы должны изменить отношение к профессиональному образованию, мы избрали лучшую в мире модель дуального образования. В Грузии высшее образование будет ориентировано на спрос быстрого развития, и у нас есть весь потенциал для этого. Университетский проект Технического университета, который качественно изменит возможности образования в стране, действительно будет революционным прорывом в этом направлении.



Думаем, что у нас имеется лучший педагогический потенциал. Будет необходимо, чтобы в Грузию приехали многие таланты, в результате этой реформы мы заложим основу очень важным, позитивным изменениям в стране, и эта реформа принесет весьма значимые изменения в жизни каждого человека"- заявил Георгий Квирикашвили.















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