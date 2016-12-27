Неудачный 2016 год - «Негатив преобладал над позитивом»

27.12.2016 14:40 «Не просто неудачный - так оценивают политологи 2016 год и говорят, что страна в уходящем году серьезных успехов не добилась. Главный позитив, по их словам, был на внешней арене, а негатив - разумеется - в экономике страны. В негативные события попали процессы в парламентской и внепарламентской оппозиции, последние экономические решения правительства, приостановление и изменение социальных программ и т.д. Список положительных событий оказался короче. Наши респонденты главным событием года назвали выборы. Они считают, что результаты выборов и получение «Мечтой» конституционного большинства не могут считаться незначительным фактом для страны», - пишет газета «Резонанси».



«Специалист по управлению общественными коммуникациями Арчил Гамзардия говорит, что негатив бесспорно преобладал над позитивом. Важным событием Гамзардия считает процессы в «Национальном движении». Он говорит, что фактически существованию этой силы положен конец. Он также выделил временный уход из политики лидеров оппозиционных партий и тяжелое положение, которое они потерпели. Что касается деятельности правительства или верности решений, Гамзардия говорит, что главной ошибкой «Грузинской мечты» был процесс общения с населением - правящая партия озвучила много неадекватных посылов. Он раскритиковал пиар властей и заключил, что они не донесли своих слов до народа. «Будто у властей пропало ощущение пульса. Между прочим, после второй победы на выборах «Национальное движение» серьезно утратило контроль над пульсом общества, оно уже не понимало, с чем имеет дело и как нужно говорить с народом. Власти негативно стали относиться и к СМИ. Они стали более закрытыми. Это произошло незадолго до выборов. Они реже идут на дебаты, связаться с ними для отдельных представителей СМИ стало сложно», - считает Гамзардия.



«Он отрицательно оценивает и отмену социальных льгот, увеличение акцизного налога и вообще, решения экономической команды. Гамзардия говорит, что правительство почти на 180 градусов развернулось от левой политики и этот разворот отразится на планах на 2017 год. Что касается темы лари, Гамзардия не считает ее негативом уходящего года, потому что лари начал обесцениваться в 2015 году и, скорее всего, продолжит обесцениваться и в 2017 году. Именно поэтому, по его словам, актуальность этой темы не ограничится 2016 годом. Ухудшение экономического положения занимает первое место среди отрицательных явления 2016 года и по мнению политолога Ники Читадзе. Он говорит, что связанные с акцизом решения властей нужно также внести в этот список, потому что они еще больше ухудшат экономическое положение, так как в результате этого подорожают разные продукты, а это ударит по карману каждого гражданина. Уходящий год он не считает эффективным и из-за заявлений правительства и депутатов. Читадзе говорит, что особенно много неадекватных заявлений было сделано на тему курса лари», - пишет автор статьи.



«Будто бы национальная валюта обесценилась потому, что оппозиция перед выборами потратила очень много лари. Кто-то даже сказал, что падение курса - хорошо, потому что теперь на доллары можно купить больше лари. Таких неприемлемых заявлений было много. Населению толком не объяснили, что обесценивание лари - не только грузинская проблема и что у этого процесса есть свои объективные причины. Следовательно, народ не получил от властей исчерпывающую информацию. Вместо этого мы слышали абсолютно неприемлемые и некомпетентные заявления. Будет лучше, если все не будут делать заявления на каждую тему, в том числе и в парламенте. Парламент для того и разделен на разные комитеты, чтобы каждый работал в рамках своей компетенции», - отметил Читадзе. Кроме этого, по его словам, и в плане демократии не было заметно серьезных сдвигов. В первую очередь, он имеет в виду свободу слова и выражения мнения, политический плюрализм и принцип толерантности. Читадзе говорит, что парламентские выборы сопровождались рядом нарушений. В конечном итоге, по его словам, 2016 год для Грузии оказался не очень удачным и в первую очередь это было вызвано ухудшением экономического положения», - заключает издание.













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