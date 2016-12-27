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Грузия готова помочь в поисках жертв авиакатастрофы Ту-154
27.12.2016 14:41
Специальный представитель премьер-министра по связям с РФ Зураб Абашидзе заявил РИА Новости, что Грузия готова оказать России помощь в поисках погибших в авиакатастрофе Ту-154, если российская сторона об этом попросит.
"Российская сторона не обращалась с такой просьбой. В любом случае, оказание гуманитарной помощи — обязательство любого государства. У нас есть опыт, когда соответствующие службы принимали участие в поисках людей, пропавших в горах во время оползней в Казбегском районе (близ границы с РФ – ред.). Люди пропадали вдоль границы в прошлом году. Так что такой опыт есть, и когда есть необходимость, соответствующие службы подключаются. Но, я повторяю, в данном случае к нам с такой просьбой не обращались", — сказал Абашидзе.
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