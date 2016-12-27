Кобахидзе: Больше всего изменений в Конституции необходимы по части президента

27.12.2016 14:46 По заявлению председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, общих положений Конституции фундаментальные изменения не коснутся. По его словам, больше всего изменений в Конституции необходимы части президента.



"Эта глава больше всего нуждается в поправках исходя из того, что компетенции между главой государства и исполнительной властью не размежеваны"- отметил Кобахидзе.



По словам председателя парламента, в части правительства есть конкретные регуляции, которые подверглись острой критике Венецианской комиссии, особенно процедуры объявления доверия и недоверия правительству.



"Обе процедуры нуждаются в существенном усовершенствовании соответственно рекомендации Венецианской комиссии"- отметил Ираклий Кобахидзе.



В разговоре о президентских выборах Ираклий Кобахидзе пояснил, что демократическим является как порядок прямого выбора, так и непрямого выбора главы государства, однако "к сожалению, часто конституционные поправки увязываются с конкретными фамилиями, как в позитивной, так и в негативной форме, что неправильно".



"Недопустимо как внесение в Конституцию поправки, подгоняя под конкретную персону, так и наложение табу на конкретные поправки с указанием конкретных имен и фамилий"- заявил Ираклий Кобахидзе.

В то же время председатель парламента считает, что судебная власть также нуждается в определенных изменениях, чтобы были обеспечены независимость и институциональное усиление суда.



"Есть целый ряд актуальных вопросов, которые станут предметом особого обсуждения в процессе осуществления конституционной реформы. Это первым делом вопросы выборов. Сегодня у нас некая смешанная модель, что дает определенную фору победившей в выборах партии. С указанием на это обстоятельство есть спрос на изменение избирательной системы, и этот вопрос, естественно, должен стать предметом обсуждения в формате государственной конституционной комиссии. Когда разговор идет о системе выборов, здесь в повестке дня стоят два основных легитимных интереса: демократичность системы и максимальное выдвижение на передний план интереса плюрализма, а вторым легитимным интересом является обеспечение стабильного правительства"- заявил председатель парламента Грузии.

К информации, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прочел публичную лекцию в академии МВД, и говорил со студентами о Конституции Грузии и истории конституционализма.















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