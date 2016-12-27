Кобахидзе: Правило объявления парламентом недоверия правительству необходимо упростить

27.12.2016 15:26 «Почти невозможно объявление недоверия парламентом правительству, что противоречит принципу разделения власти» - заявил председатель парламента, руководитель государственной конституционной комиссии Ираклий Кобахидзе на встрече со студентами в академии полиции Министерства внутренних дел Грузии.



По его словам, 81-я статья Конституции Грузии должна быть одним из предметов обсуждения конституционной комиссии. По его же заявлению, как для парламентской системы, так и полу президентской системы характерно, что в случае необходимости парламент очень просто на основании процедур в несколько дней объявляет недоверие правительству.



"Статья 81 Конституции Грузии должна быть одним из предметов обсуждения конституционной комиссии. Одно из самых острых, критических замечаний Венецианской комиссии касалось именно процедуры объявления недоверия правительству.



Проблема состоит в том, что почти невозможно объявление парламентом недоверия правительству, что противоречит принципу разделения власти. Как для парламентской системы, так и полу президентской системы характерным является то, что парламент в случае необходимости очень просто, на основании процедур в несколько дней объявляет недоверие правительству.



Именно в таком виде должна быть сформирована процедура и в Конституции Грузии. Существуют классические модели, как конструктивного вотума, так и неконструктивного вотума. Мы можем руководствоваться какой-либо классической моделью. В таких условиях очень просто можно определить оптимальную модель объявления вотума недоверия"- заявил Ираклий Кобахидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

