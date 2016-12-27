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Премьер-министр Грузии провел прощальную встречу с послом Азербайджана


27.12.2016   15:46
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили принял посла Азербайджана в нашей стране Азера Гусейнова в связи с завершением срока его дипломатической деятельности, передает корр. ФРОНТ НЬЮС.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение в связи с сегодняшним уровнем двусторонних отношений, подчеркнув необходимость углубления сотрудничества.

Георгий Квирикашвили поблагодарил посла за вклад в развитие отношений Грузия- Азербайджан и пожелал ему успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Азер Гусейнов занимал должность посла Республики Азербайджан в Грузии с 2011 года.






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