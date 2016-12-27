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Премьер-министр Грузии провел прощальную встречу с послом Азербайджана
27.12.2016 15:46
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили принял посла Азербайджана в нашей стране Азера Гусейнова в связи с завершением срока его дипломатической деятельности, передает корр. ФРОНТ НЬЮС.
В ходе встречи стороны выразили удовлетворение в связи с сегодняшним уровнем двусторонних отношений, подчеркнув необходимость углубления сотрудничества.
Георгий Квирикашвили поблагодарил посла за вклад в развитие отношений Грузия- Азербайджан и пожелал ему успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.
Азер Гусейнов занимал должность посла Республики Азербайджан в Грузии с 2011 года.
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