Премьер-министр Грузии провел прощальную встречу с послом Азербайджана

27.12.2016 15:46 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили принял посла Азербайджана в нашей стране Азера Гусейнова в связи с завершением срока его дипломатической деятельности, передает корр. ФРОНТ НЬЮС.



В ходе встречи стороны выразили удовлетворение в связи с сегодняшним уровнем двусторонних отношений, подчеркнув необходимость углубления сотрудничества.



Георгий Квирикашвили поблагодарил посла за вклад в развитие отношений Грузия- Азербайджан и пожелал ему успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.



Азер Гусейнов занимал должность посла Республики Азербайджан в Грузии с 2011 года.













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