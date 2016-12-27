Мэрия Тбилиси решила выделить специальные места для парковки электромобилей

27.12.2016 17:08 Мэрия начиняет выделение специальных мест парковки для такси-электромобилей.



Муниципалитет столицы обратился к городскому совету за поддержкой инициативы с целью выделения специальных мест для парковки электромобилей.



Статус специальных мест парковки присвоят также местам, предназначенным для зарядки электроавтомобилей. На таких парковках будет запрещена остановка автомашин с двигателем внутреннего сгорания.



Изменения, внесенные "В порядок регулирования парковки транспортных средств" будут еще одним шагом для поощрения электромобилей в стране.















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