Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ТВ «Имеди» приобрела «Маэстро» и ведет переговоры о приобретении части GDS - заявление


27.12.2016   19:02
Переговоры между телекомпаниями "Имеди" и "Маэстро" завершились успешно. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном владельцами ТВ "Имеди" несколько минут назад.

В заявлении отмечается, что с января 2017 года ТВ "Маэстро" становится частью "Имеди", а переговоры с телекомпанией GDS о ее частичном приобретении все еще продолжаются. В "Имеди" выражают надежду на успешное завершение и этих переговоров.

"Медиахолдинг "Имеди" рад сообщить, что наши переговоры по поводу приобретения контрольного пакета телекомпании "Маэстро" успешно завершены и с января 2017 года телекомпания "Маэстро" станет составной частью холдинга "Имеди".

Также к завершаются переговоры по поводу приобретения части телекомпании GDS. Мы надеемся, что вскоре и эта сделка завершится успешно. Необходимо отметить, что эта сделка не касается Georgian Dream Studio, которая останется в собственности ее сегодняшнего владельца.

По завершении юридических и финансовых процедур, медиахолдинг "Имеди" предложит телезрителям оснащенных современными технологиями телевизионный каналы, которые будут отвечать требованиям широкого спектра зрителей.

Мы верим, что объединенная команда опытных профессионалов и обновленный менеджмент внесут достойный вклад в развитие медиа-пространства Грузии", - говорится в заявлении руководства телекомпании "Имеди".






• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии назвали «странным» запрет на ввоз крупнорогатого скота в Россию
«Телиани вели» получит от EBRD 18,5 млн евро на строительство пивного завода
Fitch подтвердил рейтинги трех грузинских банков
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Семья убитого в Хурче Гиги Отхозория подаст иск против России в Страсбургский суд
«Единая Абхазия» требует квот для русских в абхазском «парламенте»
Обвиняемого в убийстве Гиги Отхозория приговорили к 12 годам заочно
В Самаре задержали разбойника из Абхазии
Через абхазскую линию оккупации будет курсировать микроавтобус (+видео)
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии проводится слияние трех телеканалов
ЦБ Армении понизил ставку рефинансирования до 6,25% c 6,5%
С начала 2017 года Азербайджан приступит к интенсивным переговорам с ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна