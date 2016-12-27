ТВ «Имеди» приобрела «Маэстро» и ведет переговоры о приобретении части GDS - заявление

27.12.2016 19:02 Переговоры между телекомпаниями "Имеди" и "Маэстро" завершились успешно. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном владельцами ТВ "Имеди" несколько минут назад.



В заявлении отмечается, что с января 2017 года ТВ "Маэстро" становится частью "Имеди", а переговоры с телекомпанией GDS о ее частичном приобретении все еще продолжаются. В "Имеди" выражают надежду на успешное завершение и этих переговоров.



"Медиахолдинг "Имеди" рад сообщить, что наши переговоры по поводу приобретения контрольного пакета телекомпании "Маэстро" успешно завершены и с января 2017 года телекомпания "Маэстро" станет составной частью холдинга "Имеди".



Также к завершаются переговоры по поводу приобретения части телекомпании GDS. Мы надеемся, что вскоре и эта сделка завершится успешно. Необходимо отметить, что эта сделка не касается Georgian Dream Studio, которая останется в собственности ее сегодняшнего владельца.



По завершении юридических и финансовых процедур, медиахолдинг "Имеди" предложит телезрителям оснащенных современными технологиями телевизионный каналы, которые будут отвечать требованиям широкого спектра зрителей.



Мы верим, что объединенная команда опытных профессионалов и обновленный менеджмент внесут достойный вклад в развитие медиа-пространства Грузии", - говорится в заявлении руководства телекомпании "Имеди".













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