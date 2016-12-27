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Бобохидзе: Сохранение единства ЕНД в руках одного человека – Михаила Саакашвили


27.12.2016   20:12
Член «Национального движения» Акакий Бобохидзе считает, что для сохранения единства «Национального движения» остается мало времени и спасение этого единства в руках лишь одного человека – Михеила Саакашвили. Об этом Бобохидзе заявил журналистам.

По его словам, единство «Национального движения» нужно не только избирателям этой партии, но и стране.

«Сохранение этого единства в руках одного человека. Как видно, это Михеил Саакашвили. Будет только его ответственностью и ничьей другой, сумеет ли «Национальное движение» сохранить единство, потому что я уже не вижу ту группу людей, кроме Михеила Саакашвили, кто сможет остановить распад партии. Единство «Национального движения» нужно не только нашим избирателям, это нужно и стране, как сильная оппозиционная политическая сила», - заявил Акакий Бобохидзе.

Напомним, что в последнее время в ЕНД обозначился раскол между сторонниками Михеила Саакашвили и сторонниками избрания нового председателя партии. 20 января назначен съезд партии, который должен решить дальнейшую судьбу ЕНД.






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