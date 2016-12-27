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Из-за отсутствия кворума политсовет «Нацдвижения» проводит в режиме совещания


27.12.2016   21:16
Из-за отсутствия кворума политсовет «Нацдвижения» собраться не смог, члены партии проводят встречу в формате совещания Заседание политсовета «Национального движения» сорвалось. Причиной этого стало отсутствие кворума. Часть членов политсовета партии не явилась на заседание.

В политсовет «Национального движения» входят 60 членов. Для проведения заседания необходимо было присутствие на нем как минимум 30 человек.

На данный момент члены «Нацдвижения», находящиеся в офисе, совещаются по вопросам, связанным с проведением съезда.






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