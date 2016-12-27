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«Когда мы слышим угрозы в адрес Грузии, наши взаимоотношения становятся более значимыми» - Маккейн


27.12.2016   22:09
Избрание Дональда Трампа президентом США не повлияет на отношения НАТО с союзниками, в частности со странами Балтии. Об этом заявил американский сенатор Джон Маккейн на пресс-конференции в Эстонии, где находится в рамках официального визита делегации Конгресса США.

Власти Эстонии, Литвы и Латвии были обеспокоены избранием Трампа президентом США еще во время предвыборной кампании.

Военное вмешательство России в Украине и Грузии также вызывает опасения в странах Прибалтики.

«Когда мы видим, когда продолжается агрессия против Крыма и Восточной Украины, когда мы слышим угрозы в адрес Грузии, наши взаимоотношения становятся более значимыми, чем были до этого, в течение долгих лет. И лучший способ предотвратить российскую агрессию - иметь надежный, сильный военный альянс НАТО", -сказал сенатор.

Американский политик добавил, что независимо от того, кто был бы президентом США, альянс всегда будет "сильным и значимым" ответом на российскую агрессию.

После Эстонии Джон Маккейн посетит Латвию, Литву, затем отправится на Украину и в Грузию.






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