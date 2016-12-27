Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бокерия: Позиция той части партии, которая всегда считала, что «должно быть так, как скажет Миша», раскалывает партию


27.12.2016   23:09
Та часть партии, общей позицией которой всегда было – автоматически должно быть так, «как скажет Миша», шаг за шагом раскалывает партию, - об этом заявил журналистам один из лидеров «Национального движения» Гига Бокерия, комментируя срыв заседания политсовета партии.

Бокерия отметил, что грязная кампания, которая началась в связи с входом в парламент, продолжилась бойкотированием легитимных органов партии.

«К сожалению, та часть партии, общей позицией которой всегда было, что автоматически должно быть так, как скажет Миша и это абсолютная истина, шаг за шагом раскалывает эту партию. Это в первую очередь, заключается в той грязной кампании в связи со сделкой с Иванишвили, в которой, к сожалению, принял участие сам Михеил Саакашвили, и продолжилась бойкотированием легитимных органов партии. У Дато Бакрадзе была очень искренняя попытка изменить эту ненормальную ситуацию, и на его выступление была реакция «смотрите, как они испугались». Это тяжелая ситуация. Мы встречаемся с рядовыми лидерами партии, продолжим эти встречи и обсудим, что может быть сделано для исправления этой тяжелой ситуации. Но боюсь, в этом случае, ключи не в наших руках. Ключи в руках Михеила Саакашвили и группы, находящейся в его подчинении», - заявил Бокерия.






• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии назвали «странным» запрет на ввоз крупнорогатого скота в Россию
«Телиани вели» получит от EBRD 18,5 млн евро на строительство пивного завода
Fitch подтвердил рейтинги трех грузинских банков
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии обстреляли автомашину начальника новоафонской милиции
Трое сухумских школьников угодили в больницу с отравлением «спайсом»
Семья убитого в Хурче Гиги Отхозория подаст иск против России в Страсбургский суд
«Единая Абхазия» требует квот для русских в абхазском «парламенте»
Обвиняемого в убийстве Гиги Отхозория приговорили к 12 годам заочно
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан и Иран в 2017 году подготовят дорожную карту по развитию связей
Дагестанский "Анжи" вновь объявил о распродаже своих футболистов
MIGA выдал гарантию в размере 1,2 млрд. долларов на проект TANAP
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна