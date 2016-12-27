Бокерия: Позиция той части партии, которая всегда считала, что «должно быть так, как скажет Миша», раскалывает партию

27.12.2016 23:09 Та часть партии, общей позицией которой всегда было – автоматически должно быть так, «как скажет Миша», шаг за шагом раскалывает партию, - об этом заявил журналистам один из лидеров «Национального движения» Гига Бокерия, комментируя срыв заседания политсовета партии.



Бокерия отметил, что грязная кампания, которая началась в связи с входом в парламент, продолжилась бойкотированием легитимных органов партии.



«К сожалению, та часть партии, общей позицией которой всегда было, что автоматически должно быть так, как скажет Миша и это абсолютная истина, шаг за шагом раскалывает эту партию. Это в первую очередь, заключается в той грязной кампании в связи со сделкой с Иванишвили, в которой, к сожалению, принял участие сам Михеил Саакашвили, и продолжилась бойкотированием легитимных органов партии. У Дато Бакрадзе была очень искренняя попытка изменить эту ненормальную ситуацию, и на его выступление была реакция «смотрите, как они испугались». Это тяжелая ситуация. Мы встречаемся с рядовыми лидерами партии, продолжим эти встречи и обсудим, что может быть сделано для исправления этой тяжелой ситуации. Но боюсь, в этом случае, ключи не в наших руках. Ключи в руках Михеила Саакашвили и группы, находящейся в его подчинении», - заявил Бокерия.













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