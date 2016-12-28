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В новогоднюю и рождественскую ночь метро и канатная дорога в Тбилиси будут работать бесплатно


28.12.2016   11:06
В новогоднюю и рождественскую ночь метро, канатная дорога «Рике-Нарикала», а также канатная дорога Черепашьего озера будут обслуживать граждан бесплатно с продленным графиком, - об этом сегодня на заседании правительства заявил мэр столицы Давид Нармания.

На сегодняшнем заседании правительства Давид Нармания подведет итоги года и расскажет о выполненных масштабных проектах.

По словам мэра Тбилиси, с 00:00 часов 31 декабря 2016 года до 04:00 часов 1 января 2017 года, а также с 00:00 часов 6 января до 04:00 часов 7 января проезд в метро будет бесплатным. Граждане смогут бесплатно передвигаться посредством канатной дороги «Рике-Нарикала» и «проспект Чавчавадзе-Черепашье озеро» с 23:00 часов 31 декабря до 03:00 часов 1 января.






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