Грузия имеет отношения с администрацией Трампа на более высоком уровне, чем с администрацией Обамы - Сесиашвили

28.12.2016 11:51



По заявлению председателя парламентского комитета обороны и безопасности Ираклия Сесиашвили, Грузия продолжает прагматичные отношения с США, ориентированные на результаты.



"У нас отношения с администрацией Трампа на более высоком уровне, чем были с администрацией Обамы. Всего два дня назад наш министр иностранных дел беседовал с секретарем безопасности администрации, до того у нас были отношения с помощником, сегодня мы на прямой связи с главным советником. Очень активным является также наш посол, который находится в постоянном контакте с новой администрацией. В последние годы мы сформировались стабильными партнерами и продолжаем очень хорошие, интересные отношения, ориентированные на прагматичные результаты"- заявил Ираклий Сесиашвили в эфире "2030".



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Официальный контакт между правительством Грузии и переходной командой Трампа пока не состоялся. На данную тему пишет грузинская редакция "Голоса Америки". Эксперты считают, что это тот вопрос, который правительство Грузии должно само развивать, поскольку будущая администрация Трампа не особо хорошо интегрирована в истеблишменте внешней политики Америки, и не до конца разбирается в нормах и этикете внешней политики.



В то же время эксперты считают, что Грузия не должна ждать звонка от переходной команды.





В "Грузинской мечте" считают, что у Грузии отношения с администрацией избранного президента США Дональда Трампа на более высоком уровне, чем были с администрацией Барака Обамы.По заявлению председателя парламентского комитета обороны и безопасности Ираклия Сесиашвили, Грузия продолжает прагматичные отношения с США, ориентированные на результаты."У нас отношения с администрацией Трампа на более высоком уровне, чем были с администрацией Обамы. Всего два дня назад наш министр иностранных дел беседовал с секретарем безопасности администрации, до того у нас были отношения с помощником, сегодня мы на прямой связи с главным советником. Очень активным является также наш посол, который находится в постоянном контакте с новой администрацией. В последние годы мы сформировались стабильными партнерами и продолжаем очень хорошие, интересные отношения, ориентированные на прагматичные результаты"- заявил Ираклий Сесиашвили в эфире "2030".Официальный контакт между правительством Грузии и переходной командой Трампа пока не состоялся. На данную тему пишет грузинская редакция "Голоса Америки". Эксперты считают, что это тот вопрос, который правительство Грузии должно само развивать, поскольку будущая администрация Трампа не особо хорошо интегрирована в истеблишменте внешней политики Америки, и не до конца разбирается в нормах и этикете внешней политики.В то же время эксперты считают, что Грузия не должна ждать звонка от переходной команды.









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