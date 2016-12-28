Мечта господина Путина о сферах влияния будет неиссякаемым источником конфликтов - Сестанович

28.12.2016 12:41 Мечта господина Путина о сферах влияния настолько противоречит национальным чаяниям меньших соседей России, что это будет неиссякаемым источником конфликтов, - заявил в интервью Русской службе «Голоса Америки» один из наиболее авторитетных американских специалистов по России, бывший координатор Госдепартамента по странам СНГ в ранге посла в администрации Билла Клинтона, ныне научный сотрудник Совета по международным отношениям и профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Стивен Сестанович.



По словам Сестановича, многие политические институты в России по-прежнему определяются советским опытом: государственная бюрократия, роль военных и служб безопасности – все это, к сожалению, слишком напоминает советские времена и многие россияне, если бы им сказали об этом 25 лет назад, были бы разочарованы. Однако Стивен Сестанович не думает, что Владимир Путин, назвавший распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой», тайно лелеет мечты о возрождении Союза.



«Я был бы крайне удивлен, если бы господин Путин думал, что сегодня возможно возродить Советский Союз. Он говорит, что так не думает, и я ему верю. Он считает, что в интересах России иметь то, что мы называем “сферой влияния” – некое экономически интегрированное пространство, в котором Россия играла бы главенствующую роль. Проблема в том, что многие государства в этом пост-советском пространстве хотят быть подлинно независимыми, делать самостоятельный выбор. Они хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, в том числе и экономические. Но они видят, что отношения с другими соседями экономически более выгодны: так, среднеазиатские страны смотрят в сторону Азии и Ближнего Востока, бывшие советские республики в европейской части смотрят в сторону Евросоюза. Для них этот выбор не только выгоден, но и является предметом национальной гордости. Мечта господина Путина о сферах влияния настолько противоречит национальным чаяниям меньших соседей России, что это будет неиссякаемым источником конфликтов. Такая политика не решает, а лишь создает проблемы. Я думаю, что со временем, лидеры России начнут понимать, что такая политика не слишком продуктивна. Она не приносит выгод ни России, ни бывшим советским республикам. Вероятно, политика, основанная на равенстве и взаимоуважении, на понимании того, что страны имеют право выбора, будет более выгодна для всех сторон», - заявил Стивен Сестанович.













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