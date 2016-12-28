Минобразования Грузии меняет правила финансирования абитуриентов

28.12.2016 12:46 С 2017 года меняется правило финансирования студентов. В ходе представления стратегического плана развития образования собравшимся в Карвасле членам правительства и приглашенным гостям министр образования и науки Александр Джеджелава заявил о том, что в скором будущем обществу предложат новую модель финансирования образования. По его же словам, рассмотрению этого вопроса подключатся как представители правительства, так и общественности.



Министр считает, что действующая модель финансирования не отвечает сегодняшним нуждам. По его заявлению, он рассмотрел этот вопрос вместе с руководством каждого высшего образовательного учреждения. Новая система, по мнению Джеджелава, должна быть подогнана под экономические нужды страны.



"Мы постараемся профинансировать молодежь в той профессии, в тех направлениях, где они больше всего нам нужны. Академическая успеваемость ежегодно должна быть решающей для получения финансирования. Этот компонент в нынешней системе не учитывается. Как известно, на сегодня, если студент один раз получил грант, он будет у него до конца, невзирая на академические результаты"- заявил Джеджелава, и добавил, что это не будет поощрять правильные направления.



По его мнению, неправильно, когда абитуриент один раз подготовится, получит грант, а потом уже не учится. В то же время, по словам министра, другой абитуриент может получить на Национальных экзаменах низкие очки, но в последующем "очень классно учится" в университете. Поэтому считает обязательным увязать правило финансирования с академической успеваемостью.



"Следует также переработать и развивать социальные компоненты. Система должна быть более прозрачной. Студент должен видеть, почему он получает, или не получает грант. Мы создаем рабочую группу вместе с университетами, и она разработает новую схему"- заявил Джеджелава EDU.ARIS.GE



На вопрос, на какой срок засчитывается студенту грант, полученный в результате Национальных экзаменов, только на год, или на один семестр, министр ответил, "чрез два месяца будет известно, что и как будет".



Министр уточнил, что в 2017 году постараются хотя бы частично изменить существующую на сегодня систему финансирования.



"Не думаю, что мы успеем полностью ее задействовать, но какие-то новые компоненты заработают"- заявил Александр Джеджелава.



На вопрос, не вызовет ли все это недовольство абитуриентов, министр ответил, что несмотря на это, должны быть приняты правильные решения.



"То, что правильно, даже если вызывает недовольство кого-то, все равно правильно. Мы должны создать такую систему, когда плохой абитуриент будет недоволен, а хороший абитуриент доволен"- добавил министр образования Грузии.















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