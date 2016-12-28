Stratfor: Грузия, Украина и Молдова могут объединиться против России

28.12.2016 13:33 В 2017 году некоторые бывшие советские страны, такие как Украина, Грузия и Молдова, могут пересмотреть свои отношения с Москвой. Об этом сообщает американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor.



"В 2017 году Россия может попытаться вернуть свое влияние на постсоветском пространстве. Оно пошатнулось после событий на Евромайдане в 2014 году и развязанного конфликта в Украине, однако в 2016 году антироссийский западный фронт дрогнул. Голосование по Brexit выявило глубокие проблемы в Европейском союзе, которые не позволят таким странам, как Украина, Молдова и Грузия, глубже интегрироваться в ЕС и, возможно, заставят их перейти к более прагматичным отношениям с РФ", – говорится в материале.



Как отмечается, например, на президентских выборах в Молдове избранный пророссийский кандидат Игорь Додон обязался улучшить контакты с Москвой. Украина и Грузия, как сообщается, вряд ли последуют такому примеру, их политика в отношении России в 2017 году "может стать более прагматичной".



В материале также отмечается, что некоторые бывшие советские страны уже связаны с Москвой. Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, вероятно, удвоят свое сотрудничество с Россией в следующем году. Многие из этих стран уж.е подписали соглашения с Москвой для углубления интеграции в сфере безопасности, информирует Segodnya.ua



Растущий раскол в Европейском союзе, кроме того, будет влиять на попытки таких стран, как Беларусь и Армения, по дальнейшему развитию их двусторонних отношений с блоком, добавили в аналитической компании.



При этом отмечается, что Соединенные Штаты и НАТО вряд ли полностью выйдут из европейского пограничья, поэтому Россия не будет иметь "господство" над Евразией.



Также аналитики отметили, что некоторые политики в Соединенных Штатах и Европейском союзе будут обжаловать отмену или ослабление санкций против Москвы.



При этом, по оценкам Stratfor, столкнувшись с перспективой уменьшения поддержки со стороны Запада, Украина и Грузия могут попробовать объединиться с соседними странами, такими как Польша и Турция для сопротивления Кремлю. Но и Москва наверняка будет проявлять осторожность и не действовать слишком агрессивно в отношении периферийных стран, отмечают аналитики.



Ранее сообщалось, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер станет посредником в российско-американских отношениях при избранном президенте Дональде Трампе. По информации немецкой газеты "Бильд", Киссинджер также разработает план политического и экономического развития Украины. Основная идея его плана состоит в том, что Россия гарантирует безопасность на востоке Украины. В свою очередь Запад не будет вмешиваться в крымский вопрос.













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