Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Власти официально прибрали к рукам СМИ» - газета «Резонанси»


28.12.2016   14:24
После выборов в грузинском медиа-пространстве началось очередное заранее анонсированное движение. После Нового года в телекомпаниях «Маэстро» и GDS будет новый владелец. Вдова Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе создает большой медиа-холдинг, в который войдут три телеканала. Медиа-эксперты уже открыто говорят об установлении контроля над телепространством со стороны властей, пишет газета «Резонанси».

О создании объединения вчера сообщила телекомпания «Имеди». В заявлении отмечается, что после Нового года медиа-холдинг создаст оснащенные в соответствии с современными технологиями телеканалы.

«После завершения юридических и финансовых процедур медиахолдинг «Имеди» предложит телезрителям обновленные, оснащенные в соответствии с современными технологиями телеканалы, которые будут отвечать требованиям широкого спектра зрителей. Верим, что объединенная команда опытных профессионалов и генеральный менеджмент внесут достойный вклад в развитие медиа-пространства Грузии», - говорится в заявлении владельца медиа-холдинга «Имеди» Инны Гудавадзе. Это объединение уже оценили негативно часть медиа-экспертов, которые открыто говорят об установлении контроля над телепространством со стороны властей.

По информации владельца 15% акций телекомпании «Маэстро» Мамуки Глонти, после Нового года «Маэстро» станет развлекательным телеканалом, а журналисты останутся без работы. Свою долю Глонти продавать «Имеди» не намерен.

«Я не собираюсь продавать свою долю мошенникам. Если окажется кто-то добросовестный, я с удовольствием продам ему долю. Что касается процессов, которые протекают в медиа-пространстве, власти официально приобрели и присвоили грузинские СМИ. Скоро эти процессы перекинутся на Общественный вещатель. Мы увидим, что на Первом канале будет такой директор, который вызовет недовольство среди части общества. Что касается «Рустави 2», если власти пойдут и на это, то они окажутся крайне глупыми. Я не думаю, что они заберут этот телеканал. Мне кажется, что они уже отказались от него. В «Маэстро» ничего не сохранится, он станет развлекательным телеканалом, а журналистов уволят. Лишь небольшую часть переведут на Общественный вещатель и «Имеди», - заключил Мамука Глонти.






• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии назвали «странным» запрет на ввоз крупнорогатого скота в Россию
«Телиани вели» получит от EBRD 18,5 млн евро на строительство пивного завода
Fitch подтвердил рейтинги трех грузинских банков
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В грузинский храм в Абхазии будут пускать за деньги
В Абхазии обстреляли автомашину начальника новоафонской милиции
Трое сухумских школьников угодили в больницу с отравлением «спайсом»
Семья убитого в Хурче Гиги Отхозория подаст иск против России в Страсбургский суд
«Единая Абхазия» требует квот для русских в абхазском «парламенте»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан начал импорт газа из Ирана
В Азербайджане заработает Национальное бюро по пропаганде туризма
Глава МИД Грузии надеется на скорое введение безвизового режима с ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна