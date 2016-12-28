«Власти официально прибрали к рукам СМИ» - газета «Резонанси»

28.12.2016 14:24 После выборов в грузинском медиа-пространстве началось очередное заранее анонсированное движение. После Нового года в телекомпаниях «Маэстро» и GDS будет новый владелец. Вдова Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе создает большой медиа-холдинг, в который войдут три телеканала. Медиа-эксперты уже открыто говорят об установлении контроля над телепространством со стороны властей, пишет газета «Резонанси».



О создании объединения вчера сообщила телекомпания «Имеди». В заявлении отмечается, что после Нового года медиа-холдинг создаст оснащенные в соответствии с современными технологиями телеканалы.



«После завершения юридических и финансовых процедур медиахолдинг «Имеди» предложит телезрителям обновленные, оснащенные в соответствии с современными технологиями телеканалы, которые будут отвечать требованиям широкого спектра зрителей. Верим, что объединенная команда опытных профессионалов и генеральный менеджмент внесут достойный вклад в развитие медиа-пространства Грузии», - говорится в заявлении владельца медиа-холдинга «Имеди» Инны Гудавадзе. Это объединение уже оценили негативно часть медиа-экспертов, которые открыто говорят об установлении контроля над телепространством со стороны властей.



По информации владельца 15% акций телекомпании «Маэстро» Мамуки Глонти, после Нового года «Маэстро» станет развлекательным телеканалом, а журналисты останутся без работы. Свою долю Глонти продавать «Имеди» не намерен.



«Я не собираюсь продавать свою долю мошенникам. Если окажется кто-то добросовестный, я с удовольствием продам ему долю. Что касается процессов, которые протекают в медиа-пространстве, власти официально приобрели и присвоили грузинские СМИ. Скоро эти процессы перекинутся на Общественный вещатель. Мы увидим, что на Первом канале будет такой директор, который вызовет недовольство среди части общества. Что касается «Рустави 2», если власти пойдут и на это, то они окажутся крайне глупыми. Я не думаю, что они заберут этот телеканал. Мне кажется, что они уже отказались от него. В «Маэстро» ничего не сохранится, он станет развлекательным телеканалом, а журналистов уволят. Лишь небольшую часть переведут на Общественный вещатель и «Имеди», - заключил Мамука Глонти.













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