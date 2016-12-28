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Глава МИД Грузии надеется на скорое введение безвизового режима с ЕС


28.12.2016   14:33
Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе на пресс-конференции по итогам года выразил надежду, что технические процедуры по либерализации визового режима со странами ЕС для граждан республики завершатся в ближайшее время.

"Надеюсь, что в ближайшее время все процессуальные вопросы будут завершены и граждане Грузии смогут посещать страны ЕС без виз", — сказал Джанелидзе.

Министр отметил, что в течение всего года вопрос введения безвизового режима для Грузии обсуждался на всех международных площадках.

"Никаких вопросов в связи с Грузией в течение всего года не существовало. Все ясно признавали, что Грузия получит безвизовый режим со странами Евросоюза", — добавил Джанелидзе.

Европейский парламент 15 декабря одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов ЕС, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии.

"Новости-Грузия"





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