Темур Чкония: Радикальным сдвигам в стране необходимы радикальные «типы»

28.12.2016 15:05 Грузинский бизнесмен, владелец компании "Кока-Кола Боттлерс Джорджия" Темур Чкония считает, что говорить о его бизнесе на исходе года будет неинтересно.



"Никого это не интересует, у нас гораздо больше проблем"- говорит он, и вместо того, чтобы рассказать об успехах своего бизнеса, комментирует существующее в стране положение.



По его словам, его деятельность связана с общими темами и проблемами. "Субъективно счастье не получается, и только мое счастье ничего не дает". Говорит, что продажи в бизнесе возрастают за счет труда, человеческих и финансовых инвестиций. Он рад тому, что поколение меняется и в стране идет поколение CocaCola.



"Этим мы и являемся победителями, что вкусы людей изменились, и мы стали членами мира!"- заявляет бизнесмен и гораздо больше говорит об экономическом положении в стране, чем о своем бизнесе.



"Любой год в жизни может быть интересным, но в экономике каждый год является очень сложным, у каждого года есть свои проблемы, лучшего года в мире не было, в личной жизни может быть хороший и плохой год, но в экономике хорошего и плохого года не бывает!



После выборов 2012 года постоянно сложные года, мы постоянно в процессе политических соревнований, победившая партия уже шестой год, как соревнуется с побежденной. У победившей партии совершенно другое назначение, и больше обязательств, чем у предыдущей. Что касается 2016 года, в мире происходят серьезные экономические изменения, и если Грузия хочет быть интегрированной в мире, если мы хотим либерализацию виз, тогда следует помнить, что либерализация виз не означает только поездку, это означает интеграцию в систему, в которой живет мир и Европа.



События, которые происходят в Грузии, с экономической точки зрения связаны с внешними факторами. Например, в Турции экономические проблемы, и это влияет и на Грузию. Что такое экономическая сила? Когда много людей создают экспортную продукцию, когда у тебя много умных людей, которых, к сожалению, нет у нас, в том числе и у меня. Мы обременены коммунистическим менталитетом, и всегда киваем на правительство, что оно должно помогать нам. В течение 25 лет грузинский бизнесмен не смог понять, что не надо ждать милости от правительства, у него нет такой возможности, у правительства может быть больше желания помочь, чем нам кажется"- говорит бизнесмен.



Наряду с этим Темур Чкония считает, что правительство должно сократить расходы, несмотря на то, что это может быть болезненным вопросом, а также считает оптимальным уменьшение количества министерств.



"Когда говорят о том, что составили бюджет, составить бюджет нетрудно, трудно то, кто его должен будет потратить. Вот в чем проблема! Когда выделили большое финансирование из бюджета в сельском хозяйстве, для кого его выделили? У нас, к сожалению, нет фермеров, нет знающих крестьян, которые должны освоить этот бюджет. В чем выход? Выходом является заграница! Надо было перенять эстонскую модель, но в то же время привести людей, которые могут осуществить эту модель. Нам нужны сильные специалисты.



В Грузии, возможно, есть хорошие специалисты, и неплохое знание, но этого недостаточно для вывода страны из тупика. Нам нужны Меси, Рональдо…



Когда происходят радикальные сдвиги, необходимы радикальные типы… Присмотритесь к положению, к экспертам, инвесторам… У всех одно мнение, вы видели, чтобы у кого-либо было отличающееся мнение? Отличающееся мнение вызвано только радикализмом, что кто-то скажет что-то из ряда вон выходящее. Нам нужны более сильные, умные люди.



Говорят также о передаче земли в собственность иностранцам. Это необходимо! Иностранцы должны быть в Грузии! Европейская интеграция нужна нам не только для того, чтобы грузины ездили в Европу, но и иностранцы должны приезжать в Грузию, и тогда мы будем интегрированными, иначе, если только мы будем ездить в Европу, это не будет интеграцией, и получится одностороннее движение.



Когда мы говорим о туризме, во многих местах есть такое же море, природа, горы, идет снег, больше солнца… В условиях конфликта между Россией и Турцией в минувшем году актуальной была грузинская туристическая тема, дескать, вся Россия приедет в Грузию… Полный вздор и глупое ожидание, россияне не приедут, чтобы лежать на койке за 5 лари в Кобулети, и не будут ждать 4 часа заказа аджарского хачапури, не поедут из Тбилиси в Кобулети. У нас превосходная дорога, но на дороге от Ланчхути до Кобулети лежат коровы, и из-за этого не могут вовремя приехать, не существует коммуникации от Батуми в европейские страны, только направления Батуми-Киев недостаточно"- говорит бизнесмен.



Темур Чкония надеется, что 2017 год будет успешным для экономики страны, если власть сможет осуществить проекты, которые анонсировала. И надеется, что власть сможет достичь этого.















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